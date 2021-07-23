Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг свое же подтверждение информации об увольнении первого заместителя председателя Службы безопасности Украины генерал-майора Руслана Баранецкого.

В своем новом комментарии он заявил, что указа об увольнении Баранецкого нет, сообщает УНИАН.

«Я комментировал слухи, которые, в частности, слышали и в Офисе Президента. Но указа об увольнении Баранецкого нет. Без указа и его публикации на сайте говорить о чьем-то увольнении некорректно», - заявил он УНИАН.

Ранее Никифоров заявил, что Зеленский уволил первого заместителя председателя Службы безопасности Украины генерал-майора Руслана Баранецкого.

«Украинская правда» со ссылкой на источники утверждает, что в структуре Службы безопасности произошло еще одно кадровое изменение.

Глава СБУ Иван Баканов уволил начальника Управления внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова, который является фигурантом скандального дела о подготовке в отношении него покушения на убийство.