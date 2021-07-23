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Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Службы безопасности Украины генерал-майора Руслана Баранецкого.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает УНИАН.

Другие подробности решения главы государства спикер не сообщил.

В настоящее время текст указа об увольнении Баранецкого на сайте президента не обнародован.

Кроме этого «Украинская правда» со ссылкой на источники утверждает, что в структуре Службы безопасности произошло еще одно кадровое изменение.

Глава СБУ Иван Баканов уволил начальника Управления внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова, который является фигурантом скандального дела о подготовке в отношении него покушения на убийство.
ForUm

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