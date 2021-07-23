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В Государственном департаменте США заявляют, что провели много консультаций с Украиной по соглашения с Германией о «Северном потоке-2».

Об этом в ходе брифинга сказал спикер Госдепа Нед Прайс, передает LB.ua.

По его словам, с украинцами провели «более десятка консультаций».

«Могу вам сказать, что они были знакомы с содержанием этого пакета. Они помогли сообщить содержание этого пакета задолго до понедельника (когда в Украину прибыл советник Госдепа Дерек Шолле. - Ред.). Эти встречи были частыми, и продолжались они в течение многих недель», – заявил Прайс.

По его словам, консультации с Украиной и Польшей продолжаются сейчас и продолжатся в будущем.

Ранее на брифинге в Государственном департаменте заявили, что Вашингтон якобы «интенсивно сотрудничал с Украиной на протяжении всех дипломатических усилий, чтобы Москва не могла превратить «Северный поток-2» в оружие». Это взаимодействие с украинской стороной происходило на нескольких уровнях, подчеркнули тогда в Госдепе.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».

 
ForUm

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