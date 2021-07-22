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Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал ошибкой соглашение США и Германии по газопроводу «Северный поток-2».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Delfi.

По словам министра, условием для начала работы газопровода мог бы стать вывод российских войск с территории Украины или четкая перспектива членства в НАТО для Украины.

«Я считаю, что это ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить. Вижу возможности исправить эту ошибку, если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО или открытие газопровода было бы использовано как рычаг, чтобы требовать вывода российских войск с территории Украины», - сказал Ландсбергис.

Министр отметил, что новый газопровод – «огромная победа» для российского президента Владимира Путина, а «за эту победу он должен платить действительно высокую цену».

«Это серьезный рычаг, и есть возможность использовать этот рычаг как-то минимально положительно. Если это не будет сделано, то это будет поражением, прежде всего, тех государств, которые договорились об этом газопроводе», - сказал Ландсбергис.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».
ForUm

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