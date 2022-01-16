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Россия использует газопроводы для шантажа всей Европы. Любые российские газопроводы должны быть запрещены, так как это геополитические, а не экономические проекты.

Как пишет Слово и Дело, об этом заявил бывший глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в комментарии El Confidencial.

По мнению польского чиновника, российский газопровод «Северный поток-2» - один из наиболее агрессивных российских инструментов для дестабилизации Европы и запугивания ее энергетическим кризисом. Поэтому против СП-2 должны быть немедленно введены самые широкие и масштабные санкции, как и против окружения Путина и самого российского президента.

«Возможно, нам нужно ввести больше санкций, чем в 2014 году. Мы должны наказать знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, спортсменов, художников или ученых, которые путешествуют и участвуют везде без каких-либо последствий» - сказал он.

Напомним, «Газпром» 10 сентября объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2».

О старте заполнении газом первой нитки СП-2 стало известно в начале октября. После этого Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Однако сертификация была приостановлена.

Немецкий регулятор заявил, что решение о сертификации российского трубопровода «Северный поток-2» не будет принято в первой половине 2022 года.
ForUm

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