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Бургомистр бельгийского города Антверпен Барт де Вевер считает, что бельгийский регион Фландрия необходимо присоединить к соседним Нидерландам.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он в интервью телеканалу KanaalZ.

«Я никогда не отказывался от этой мечты: чтобы все, кто говорит на голландском языке, снова жили вместе в южных и северных Нидерландах. Это личная точка зрения, и общественность еще не готова к ней. Но то, что сегодня немыслимо, завтра может быть реальностью», - сказал де Вевер.

По его словам, объединение способствовало бы созданию одной из самых сильных экономик в мире, а порты Антверпена и Роттердама могли бы стать воротами северо-западной европейской экономики.

Де Вевер напомнил, что никто не предполагал появление федерализма в Бельгии в 1960-е годы, однако в 1970-е он стал реальностью. Он считает вполне вероятным вскоре восстановление конфедерации Нидерландов на исторической территории Семнадцати провинций на основе сотрудничества во многих областях.

Де Вевер является членом партии «Новый фламандский альянс» (N-VA), выступающей за предоставление Фландрии автономии, а позже и за приобретение регионом независимости. Фламандский регион занимает более 40% территории Бельгии и включает пять северных провинций.

В конце июня Де Вевер заявил о необходимости «исправить» то, что произошло в 1585 году: тогда в результате борьбы за независимость от Испании Семнадцать провинций разделились на Южные Нидерланды (на их территории теперь находятся Бельгия и Люксембург) и Семь Соединенных провинций (территория современных Нидерландов).
ForUm

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