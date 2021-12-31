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Единая европейская валюта евро поступила в оборот 20 лет назад - 1 января 2002 года - в 12 странах ЕС, включая Бельгию. Однако на руках у бельгийцев еще остаются 17 млрд бельгийских франков, что соответствует примерно 426 млн евро, сообщает Интерфакс.

«Каждый день мы принимаем людей, которые приходят обменивать свои бельгийские франки. 74 тыс. банкнот принесли в Национальный банк Бельгии в 2021 году, что является эквивалентом около 2 млн евро», - заявила в четверг телеканалу RTBF представитель банка Сара Бонмарьяж.

В отличие от Франции, Италии и ряда других стран ЕС Национальный банк Бельгии не прекращал принимать для обмена ушедшие в историю бельгийские франки.

Любая банкнота, выпущенная после 1944 года, до сих пор конвертируется в евро. При обмене на сумму свыше 3 тыс. евро необходимо доказать законность происхождения своих бельгийских франков.

Достаточно предъявить удостоверение личности, чтобы получить евро в обмен на бельгийские франки. При этом, уточняет RTBF, обмениваются только банкноты от 100 франков и выше. С 2004 года уже нельзя обменять банкноты в 20 и 50 франков. В результате таких банкнот не удалось обменять на сумму в 188 млн.
ForUm

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