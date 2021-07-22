Киев готовится к возможной третьей волне эпидемии коронавируса. Об этом в эфире «Украина 24» заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

«Сегодня город полностью готовится к третьей волне, которая, по прогнозам, будет в конце августа, люди вернутся из отпусков, с каникул. Рост будет регистрироваться в конце августа – сентябре – октябре, и это совпадает с периодом заболеваемости ОРВИ. Задача всех – максимально провести вакцинацию любыми существующими вакцинами в Украине», - сказал Рубан.

Он также прокомментировал зафиксированные случаи заболевания штаммом коронавируса «Дельта». «Была закуплена тест-система, которая определяет spike-белок возбудителя «Дельта», он подтвержден. Прежде всего можно сказать, что в 15 странах мира уже бушует этот возбудитель, и только слабая диагностика не подтверждает данные случаи. Сегодня в Киеве появились тесты, будет проводиться диагностика по возбудителю «Дельта», - отметил чиновник.

Рубан рассказал, что результаты тестов из Александровской больницы направлены на подтверждение.

«Что касается пандемии – в приоритете штамм «Дельта», он будет приоритетным в циркуляции. В Украине он уже, по прогнозам, есть 2 месяца. Сегодня действительно Александровская больница подтвердила шесть случаев, отправила на верификацию не в Киевский лабораторный центр, а в Центр общественного здоровья Минздрава, который должен провести подтверждение данных случаев. Ничего страшного тут нет, это просто подтверждение того, что подтверждают все эпидемиологи», - сказал Рубан.

Напомним, в Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма «Дельта».