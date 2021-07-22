В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма «Дельта», сообщает пресс-служба столичного Департамента здравоохранения

Отмечается, что исследования проведены благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам. Сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины.

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург рассказала, что люди, у которых выявлен штамм «Дельту», разного возраста - от 21 до 73 лет.

По ее словам, сейчас мы знаем о штамме «Дельта» больше не из практики, а из опыта иностранных коллег, с которыми постоянно общаются столичные врачи. «Дельта» отличается высоким уровнем контагиозности (заразительностью), имеет более короткий инкубационный период и агрессивное течение.

«Вакцинация. Это слово, которое должно стать для каждого, кто сейчас читает этот текст важным, пока вы не привьетесь. Прекращайте находить отговорки - «нет времени», «не хочу эту вакцину, хочу другую» ... Ни одно важное дело не стоит жизни. Каждая вакцина, зарегистрированная в Украине, с большой вероятностью защитит вас от смерти. Вакцинируйтесь! Сделайте это ради себя и близких, которые будут страдать от того, что вы страдаете от болезни, или вообще не сможете с ней справиться, несмотря на все усилия врачей», – подытожила Гинзбург.