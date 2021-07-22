Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хотела бы более сильных формулировок по вопросу безопасности, изложенного в американо-немецком заявлении по «Северному потоку-2».

Об этом Кулеба сказал на пресс-конференции в четверг в Киеве, сообщает «Европейская правда».

Кулеба напомнил, что украинская позиция на американо-немецкое заявление изложена в украинско-польском заявлении, распространенном в среду.

«Мы сейчас имеем много вопросов к тому, как американо-германская договоренность способна уменьшить оборонные риски для Украины и стран Центральной Европы, связанные с «Северным потоком-2». Мы будем разговаривать с США и Германией по этому поводу», - сказал Кулеба.

По его словам, Украина всегда честно говорила, что для нее «Северный поток-2» прежде всего является вопрос безопасности.

«Мы бы хотели, чтобы формулировки в американо-немецком заявлении именно по вопросу безопасности были сильнее», - сказал Кулеба.

«Что касается экономического блока этого заявления, мы изучаем все, что там изложено. Будем готовы представить нашу позицию, когда комплексно и детально проанализируем то, что там предложено», - добавил министр.

Вмсети с этим фундаментальной проблемой является то, что до сих пор не понятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украини и сохранении роли Украины как транзитной дрежавы.

«Америка и Германия о чем-то договорились, Польша с Украиной о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром того кризиса, который создал «Северный поток-2», является Российская Федерация», - отметил глава МИД Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».