В Украине не работают 40% созданных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Мы видим, что 40% созданных пунктов прививок не работают. По состоянию на 20 июля 2021 года в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало лишь 42. Похожая ситуация и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, в Ивано-Франковской области - 44 из 121, в Кировоградской области - 46 из 121, в Хмельницкой - 28 из 80, в Черкасской - 61 из 143, в Ровенской - 47 из 122, в Харьковской - 74 из 154, в Николаевской - 54 из 108, в Волынской - 43 из 87», - написал министр.

По его словам, люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. Однако на региональных складах препараты есть.

«На региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 доз антиковидных вакцин. Из них 961 142 доз - это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках», - подчеркнул Ляшко.

Министр призвал региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин со складов в каждый пункт прививки и обеспечить их работу. Он также призвал граждан сообщать властям о проблемах с вакцинацией.

«В то же время я обращаюсь к украинцам: если ближайший к вам пункт прививки, который указан в перечне list.covid19.gov.ua не работает, или вам отказывают в прививке из-за отсутствия вакцин, звоните в местные департаменты здравоохранения: https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja. Если и там разводят руками, извещайте об этом нас по номеру контакт-центра 0 800 60 20 19», – написал Ляшко.

Напомним, 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19.