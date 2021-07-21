Сегодня, 21 июля, в Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что теперь вакцинироваться смогут все желающие украинцы старше 18 лет, иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, а также лица, которые подались на статус беженца в Украине или уже получили этот статус.

«Вы можете записаться на вакцинацию в удобный для вас пункта прививки или центр массовой вакцинации. Контакты и адреса центров можно найти на https://list.covid19.gov.ua/ и по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19. Если вам отказывают в вакцинации из-за нехватки вакцин, обращайтесь в Департаменты здравоохранения ОГА/КГГА по контактам: https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja. Если вы работник здравоохранения, образования, социальной сферы, военный или работник государственных органов власти, обратитесь к работодателю, чтобы он связался с региональным координатором и вас вакцинировали по месту работы. Или выберите ближайший пункт или центр вакцинации. Контакты региональных координаторов можно получить в Департаментах здравоохранения ОГА/КГГА», – говорится в сообщении.

В Минздраве также сообщили, что коллективы из более 50 человек, желающих привиться, могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации по месту работы по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19.

Если вы не можете самостоятельно передвигаться, вызовите мобильную бригаду по вакцинации домой по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19 или с помощью семейного врача.

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя, могут вакцинироваться против COVID-19 в отдельных пунктах прививки на подконтрольных Украины территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Перечень пунктов - https://bit.ly/2T0bcC3. Для этого необходимо позвонить в контакт-центр 0800 60 20 19.

Запись в очередь на вакцинацию через сайт или мобильное приложение «Дия» перестает работать, ведь теперь каждый желающий может записаться непосредственно на самц прививки.

Также в министерства подчеркнули, что все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелом течении болезни и спасают жизни.