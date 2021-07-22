Глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал сообщение о договоренности США и Германии по «Северному потоку-2», подчеркнув, что третья сторона не может гарантировать транзит газа через территорию Украины. Об этом он заявил в интервью Голосу Америки, сообщает Укринформ.

«Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории России. Теоретически это могла бы гарантировать Россия, но возникает вопрос - какова цена этих гарантий, потому что Украина уже имела Будапештский меморандум, на который она рассчитывала как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум номер 2 для нас не является чем-то привлекательным. Можно верить, если кто-то пообещает за Россию? Нельзя верить даже потому, что Россия сама пообещает. Мы это проходили на практике. Я лично вел переговоры с «Газпромом» и подписывал контракт на транзит. На практике, они приходят на переговоры и говорят: «Мы не знаем, о чем вы и с кем говорили без нас», — отметил Витренко.

При этом Витренко считает, что в Вашингтоне позицию Украины поддерживают.

«Обе ведущие партии США - и демократы, и республиканцы - поддерживают нашу борьбу против «Северного потока-2». Они понимают, что это геополитический проект и он никогда не должен работать», — говорит Витренко.

Он выразил надежду на то, что США введут санкции против Nord Stream AG и проект будет остановлен.

«Наша позиция неизменна: «Северный поток-2» - это угроза для безопасности Украины и всего региона. Это не вопрос компенсаций, это вопрос региональной безопасности, и поэтому мы надеемся, что принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» будет соблюден. Также «Северный поток-2» - это геополитическое оружие Кремля, поэтому мы не совсем понимаем как другие страны, особенно страны-лидеры западного мира могут договариваться о проект Кремля», — заявил Витренко.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».