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За сутки 21 июля в Украине зафиксировано 726 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 402 человека, летальных случаев – 21, выздоровел 501 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 20724 человека, методом ИФА - 7749, экспресс-тестами - 14794 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2246656 человек, выздоровели – 2183003, летальных случаев - 52 790, проведено 11221402 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Напомним, за сутки 20 июля в Украине было зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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