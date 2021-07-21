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За сутки 20 июля в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства Здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 508 человек, летальных случаев – 13, выздоровели 577 человек.

За сутки протестирован методом ПЦР 18151 человек, методом ИФА - 9082, экспресс-тестами - 16270 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2245930 человек, выздоровели – 2182502, летальных случаев - 52 769, проведено 11200678 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

Напомним, за сутки 19 июля в Украине было зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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