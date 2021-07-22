В США почти никто не доволен соглашением между США и Германией по газопроводу «Северный поток-2», — ни республиканцы, ни демократы.

Как передает Укринформ, об этом пишет американское издание Axios.

В частности, свои опасения высказывали сенаторы республиканец Тед Круз и демократ Тим ​​Кейн.

Украина и союзники США на восточном фланге НАТО, говорится в публикации, утверждают, что трубопровод облегчит Москве изоляцию Киева и давление на Европу, а соглашение между США и Германией не учитывает в достаточной степени эти опасения.

Для России и Германии же оно является подтверждением того, что строительство газопровода будет завершено, хотя администрация Джо Байдена назвала его «геополитическим проектом Кремля, который угрожает европейской энергетической безопасности».

В то же время в среду представители администрации Байдена заявили, что именно экс-президент Дональд Трамп упустил шанс остановить газопровод. Когда Байден пришел к власти, он уже был построен на 90 процентов.

Германия обязалась «принять меры на национальном уровне и добиваться эффективных шагов на европейском уровне, включая санкции», если Россия попытается «использовать энергию как оружие» или перекроет газ своему соседу. Но теперь это будет гораздо проще, поскольку «Северный поток-2» проложены в обход Украины, в отличие от имеющихся трубопроводов, по которым российский газ поступает в Европу, отмечает издание.

Пока представители администрации Байдена договаривались с Германией, они работали с украинской стороной над назначением даты визита в США Президента Владимира Зеленского, который состоится 30 августа, хотя изначально планировался на июль. Визит назначен на то время, когда Конгресс будет находиться на каникулах и Зеленскому будет гораздо сложнее сплотить оппозицию в Вашингтоне против достройки газопровода.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».