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Війна

СБС встановили новий рекорд за кількістю ліквідованих окупантів

СБС встановили новий рекорд за кількістю ліквідованих окупантів

Сили безпілотних систем повідомляють про новий добовий рекорд за кількістю уражених окупантів.

"Підрозділи угруповання СБС вкотре оновили абсолютний добовий рекорд ураження особового складу противника – 801 окупант, з них 281 ліквідовано", – повідомляють СБС.

Загалом протягом доби уражено 2 611 цілей противника.

Серед уражених цілей 77 точок вильоту дронів, 1 ЗРК/ЗГРК, 26 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку, 153 одиниці автомобільної, спеціальної та інженерної техніки,9 артилерійських систем, зокрема 2 САУ, 39 складів,719 укриттів та бліндажів та 443 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

З початку листопада підрозділи угруповання СБС уразили 17 903 цілі противника, з них 5 492 одиниці особового складу.

Фото: СБС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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