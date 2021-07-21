В Офисе президента прокомментировали информацию американского издания Politico о том, что США призвали Украину воздержаться от критики «Северного потока–2».

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНИАН.

В частности, Подоляк считает крайне важным «не примитивизировать» данную ситуацию и не сводить ее к каким-то «сказочным представлениям о добре и зле» и о «каких-то сверхмощных просьбах».

В Офисе президента отметили, что коммуникация по этому вопросу продолжается на всех уровнях и в Америке, и в Европе.

«Для нас позиция по «Северному потоку–2» неизменна и абсолютно логична: это угроза безопасности Украины и Европы, которую нельзя игнорировать и нельзя перекрыть как-то формально и неконкретно», - подчеркнул он.

Подоляк уверен, что вся ситуация может полностью прояснится только во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Пока же и политически, и дипломатически, и юридически – работаем над тем, чтобы Россия не могла использовать газ как оружие, и чтобы Газпром не рассматривал европейский газовый рынок как свою безусловную вотчину, где только они определяют публичные и непубличные правила», - резюмировал он.

Как известно, 20 июля издание Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с переговорами заявило, что представители администрации президента США Джо Байдена призывали своих украинских коллег воздержаться от критики будущего соглашения с Германией по «Северному потоку-2».