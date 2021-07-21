США и Германия могут применить новые санкции и другие меры в отношении Российской Федерации. Ограничения могут быть применены, если Москва использует газопровод «Северный поток-2» в качестве оружия против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказался проект соглашения, передает УНИАН.

Документ предусматривает, что Германия должна принять меры, если РФ будет использовать «Северный поток-2» для давления на Украину или усилит агрессию в отношении Киева. Кроме того, Берлин должен призвать ЕС к ответным шагам, в том числе к санкциям на экспорт российских энергоносителей.

По словам одного из американских чиновников, формулировки неоднозначные, чтобы не раскрывать Москве планы по реагированию на потенциальные агрессивные действия. Отмечается, что могут даже прибегнуть к ограничению поставок российского газа в Германию.

Предполагается, что соглашение финализируют к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США.

Напомним, советник Госдепа Дерек Чолле посетит Киев 20-21 июля, а затем – Варшаву – 21-23 июля, «чтобы укрепить стратегическую ценность отношений США с Украиной и Польшей».