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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 232 больных коронавирусом, один человек умер. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«232 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. Всего от коронавируса сегодня 5222 летальных случая. А подтвержденных случаев заболевания - 217 191», - сообщил Кличко.

Заболели 137 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 80 мужчин в возрасте от 20 до 95 лет. А также 10 девочек от 4 до 17 лет и 5 мальчиков от 3 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 44 больных коронавирусом, а также 6 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 199 человек. В общем коронавирус преодолели 207 949 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 47, в Соломенском - 42 и в Днепровском районе - 40 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 20 июля в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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