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Финляндия с 26 июля открывает въезд для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Подробные условия въезда и список признанных вакцин есть на интерактивной карте МИД (спойлер: индийские и китайские там есть)», - написал он в  Twitter.

Как сообщал ForUm, в Финляндии начинается сезон морошки и черники – первые группы иностранных сборщиков уже прибыли в страну. Количество работников из Украины оценивается примерно в 500-600 человек.
ForUm

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