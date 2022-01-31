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Финляндия начнет с 1 февраля смягчать коронавирусные ограничения, в течение месяца все они будут отменены, заявила в понедельник премьер-министр Санна Марин.

«В частности, с начала февраля прекратится введенный в конце пограничный контроль для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны», - приводит ее слова портал телерадиовещания Yle.

Внутренний пограничный контроль был вновь введен в конце декабря после быстрого распространения омикрона. Ранее внутренний пограничный контроль действовал с весны 2020 года до лета 2021 года в связи с ухудшением эпидемиологический ситуации

В настоящее время действует требование предъявлять на границе сертификат вместе с отрицательным результатом теста на коронавирус. С 1 февраля въехать в страну можно будет как по сертификату о вакцинации или перенесенном заболевании, так и по справке об отрицательном результате теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. Это требование будет действовать для всех родившихся до 2006 года, передает Интерфакс.

Послабления распространятся на рестораны и мероприятия, где риск распространения коронавируса считается низким. Региональным и местным властям были выданы инструкции отказаться с 1 февраля от закрытия помещений и мероприятий с низким уровнем риска, включая театры и спортивные залы.

С начала февраля ресторанам будет разрешено работать до 21:00 вместо нынешних 18:00. Подача алкоголя должна будет прекращаться не позднее 20:00 (сейчас она прекращается в 17:00).

Бары и питейные заведения будут по-прежнему закрываться в 18:00 и прекращать подачу алкоголя в 17:00.
ForUm

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