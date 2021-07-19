В Финляндии начинается сезон морошки и черники – первые группы иностранных сборщиков уже прибыли в страну.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yle.
Собирать лесные ягоды этим летом в Финляндии будут в основном заробитчане из двух стран: Украины и Таиланда.
В Ассоциации предпринимателей, работающих в сфере натуральных продуктов, уточнили, что из Таиланда приедут почти 3 тысячи сборщиков морошки и черники. Количество работников из Украины оценивается примерно в 500-600 человек.
Издание добавляет, что из-за засухи урожай лесных ягод в Финляндии ожидается хуже, чем в прошлом году.
Как сообщалось, минздрав Финляндии рекомендовал местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию против COVID-19 иностранцев, работающих в стране длительное время или приезжающих на сезонные работы, в том числе украинцев.
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