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В Финляндии начинается сезон морошки и черники – первые группы иностранных сборщиков уже прибыли в страну.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yle.

Собирать лесные ягоды этим летом в Финляндии будут в основном заробитчане из двух стран: Украины и Таиланда.

В Ассоциации предпринимателей, работающих в сфере натуральных продуктов, уточнили, что из Таиланда приедут почти 3 тысячи сборщиков морошки и черники. Количество работников из Украины оценивается примерно в 500-600 человек.

Издание добавляет, что из-за засухи урожай лесных ягод в Финляндии ожидается хуже, чем в прошлом году.

Как сообщалось, минздрав Финляндии рекомендовал местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию против COVID-19 иностранцев, работающих в стране длительное время или приезжающих на сезонные работы, в том числе украинцев.
ForUm

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