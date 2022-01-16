Новое нападение Российской Федерации на Украину не только спровоцирует дискуссию в Финляндии и Швеции о членстве в НАТО, но и будет стоить Кремлю очень дорого. Как пишет ИС, об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью финскому изданию Yle.

“На практике Россия требует наложить вето на расширение НАТО. Двери НАТО останутся открытыми, и мы не хотим, чтобы Владимир Путин был швейцаром”, — сказал он.

В то же время, Расмуссен отметил, что не верит, что Россия таки нападет на Украину.

“Я думаю, что российская атака будет стоить России многого. Цена нападения Путина на Украину будет для Кремля чрезвычайно высокой”, — заявил экс-глава Альянса.

По словам Расмуссена, Финляндия и Швеция являются ближайшими партнерами НАТО и имеют прекрасные перспективы получения членства в Альянсе по ускоренной программе.

“Если бы Финляндия и Швеция подали заявку на членство, то участники Альянса могли бы принять решение в одночасье. Финляндия и Швеция могли бы стать членами уже на следующий день, потому что соответствуют всем необходимым критериям членства”, — сказал Расмуссен, который был генеральным секретарем НАТО с 2009 по 2014 год.