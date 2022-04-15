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Власти Швеции и Финляндии должны понимать последствия возможного вступления в НАТО для двусторонних отношений с РФ и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Действительно, сейчас значительно активизировалась дискуссия вокруг возможного вступления этих стран в НАТО. Этому предшествовала последние годы целенаправленная кампания внешних сил по втягиванию Швеции и Финляндии в Североатлантический блок», - говорится в заявлении.

«Не секрет, что территории этих стран уже давно осваивались НАТО, проводились масштабные военные учения. Зачем это нужно альянсу – понятно. Цель – продолжать наращивание военного потенциала и географическую экспансию, создать еще один фланг для угроз России. А вот зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией – неясно. Негативные последствия для мира и стабильности на Севере Европы очевидны», - заявила Захарова.

«В течение десятилетий внешнеполитическая линия военного неприсоединения обеспечивала надежный уровень безопасности Швеции и Финляндии, служила прочной основой для выстраивания взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между нашими странами, укрепления партнерских отношений, в которых роль военного фактора была сведена к нулю. Членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность. Они автоматически окажутся на натовской «передовой». Более того, членство в НАТО подразумевает фактически отказ от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны, да и во внешней политике. Правда, эта тенденция наметилась задолго до сегодняшней ситуации, когда страны-члены Евросоюза, включая его внеблоковые страны, постепенно превращались в инструмент, покорно следующий деструктивным установкам США и НАТО», - утверждает Захарова.

Потенциальное членство в НАТО вряд ли будет способствовать укреплению и международного престижа Швеции и Финляндии, которые в своей истории были проводниками многих конструктивных, объединяющих инициатив. С вступлением в альянс Стокгольм и Хельсинки лишатся этой возможности.
ForUm

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