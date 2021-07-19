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Министр внутренних дел Денис Монастырский попробует сделать то, что не удалось его предшественнику. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», сообщает УНИАН.

В частности, одна из задач, над решением которой будет работать Монастырский, - разделение МВД и отделение от ведомства подконтрольных ему силовых структур.

«У нас как у правящей коалиции есть план институциональный по поводу того, что такие крупные министерства надо разбивать на несколько инстанций — Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, и пограничная служба также», — сказал он.

Также Арахамия допускает, что из ведения МВД могут выделить миграционную службу.

По его словам, этот вопрос два года обсуждался и с предшественником Монастырского - Арсеном Аваковым, но он был против этой инициативы.

Напомним, 16 июля Монастырский был назначен министром внутренних дел.
ForUm

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