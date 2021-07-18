Детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз вакцины против коронавируса COVID-19 производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством через глобальный механизм COVAX, сообщает ЮНИСЕФ в воскресенье, 18 июля.

Планируется, что эта партия COVID-вакцины пойдет на прививку мобильными бригадами организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.

"Наша ключевая цель – защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", – заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Напомним, в Украине сделали более 4 млн прививок против коронавируса.