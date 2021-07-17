В Украине сделали более 4 млн прививок с начала вакцинации. Всего привито 2 604 862 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Одну дозу получили 2 604 860 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 406 180 человек
Всего 111 150 человек вакцинированы против COVID-19 в сутки 16 июля 2021 года. Одну дозу получили 65 226 человек, полностью иммунизированные - 45 924 человека.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках.
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