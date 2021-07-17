Украина получила более 100 тысяч доз вакцины против коронавируса AstraZeneca от Румынии. Передача вакцины состоялась на контрольно-пропускном пункте Сирет-Порубное.
Об этом сообщила Черновицкая ОГА.
«Румыния в пределах гуманитарной помощи передала Украине партию вакцины против коронавируса компании AstraZeneca - 100800 доз», - говорится в сообщении.
Партию препарата доставят в центральный склад в Киеве, соблюдая холодового режима. Затем ее распределят между всеми областями Украины.
Напомним, ВОЗ предостерегла от смешивания COVID-вакцин.
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