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Украина получила более 100 тысяч доз вакцины против коронавируса AstraZeneca от Румынии. Передача вакцины состоялась на контрольно-пропускном пункте Сирет-Порубное.

Об этом сообщила Черновицкая ОГА.

«Румыния в пределах гуманитарной помощи передала Украине партию вакцины против коронавируса компании AstraZeneca - 100800 доз», - говорится в сообщении.

Партию препарата доставят в центральный склад в Киеве, соблюдая холодового режима. Затем ее распределят между всеми областями Украины.

Вакцину предоставили в рамках договоренностей Украины и Румынии.

Напомним, ВОЗ предостерегла от смешивания COVID-вакцин.
ForUm

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