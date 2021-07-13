Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не смешивать различные типы двухдозных вакцин от COVID-19 и воздержаться от прививок так называемой третьей дозой. Руководители ВОЗ на брифинге отметили, что полностью вакцинированные люди в случае заражения дельта-штаммом вируса болеют в легкой форме или даже бессимптомно, а число госпитализаций и смертей растет в странах с низким уровнем вакцинации.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Reuters.

Заместитель главы ВОЗ по науке Сумья Сваминатан призвала не смешивать и не сочетать вакцины COVID-19 от разных производителей. «Это довольно опасная тенденция. Мы находимся в зоне, свободной от данных и доказательств, насколько это возможно», — сказала она.

«Если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу, то в странах воцарится хаос», — добавила Сваминатан.

Вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен также решаться на основе научных данных, а не заявлениях «компаний, которые говорят, что необходима третья доза». По словам эксперта, полного курса вакцинации прививками, одобренными ВОЗ, достаточно для защиты от COVID-19.

Ранее власти Таиланда объявили, что позволят пациентам получить по одному уколу вакцинами AstraZeneca и Sinovac, а Канада в июне анонсировала, что жители, получившие прививку вакциной AstraZeneca, смогут пройти ревакцинацию препаратами Pfizer-BioNTech или Moderna. Люди, которые полностью вакцинированы против COVID-19, все еще заражаются дельта-вариантом коронавируса, но большинство из них защищены от серьезных заболеваний или смерти. По ее словам, те, кто был привит, болеют инфекцией в легкой или бессимптомной форме.