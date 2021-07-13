Во время заседания фракции «Слуга народа» народным депутатам представили председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского качестве кандидата на пост министра внутренних дел.

Об этом сообщила нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук в комментарии УП.

«Монастырского официально представили кандидатом па пост главы МВД», - сказала она.

Также нардеп сказала, что поскольку отставка Арсена Авакова была по собственному желанию, то фракция должна была поддержать ее.

Также, по словам Кравчук, фракция в целом поддержит на должность главы МВД Монастырского.

Других вопросов на фракции, где присутствовал президент Владимир Зеленский, не рассматривали.

Кравчук также рассказала, что голосование в Верховной Раде за отставку Авакова планируется в четверг утром, а назначать Монастырского будут после перерыва.

Как сообщал ForUm, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

Позже народный депутат (фракция «Слуга народа») Ирина Верещук предположила, что заявление об отставке Авакову мог предложить написать лично президент Украины Владимир Зеленский.