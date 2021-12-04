Министерство внутренних дел может разрешить сотрудникам полиции подработку в нерабочее время.

Об этом сообщил министр Денис Монастырский, пишет Голос со ссылкой на Укринформ.

В МВД рассматривают возможность подработки для полицейских в нерабочее время. Подобную инициативу ведомство планирует представить через несколько недель, сказал Монастырский.

“Одна из инициатив – возможность использования внерабочего времени полицейского, чтобы он мог получать возможность дополнительного заработка, например, на охране определенных объектов. Сейчас мы также работаем над этой моделью и через несколько недель можем ее представить”, — пояснил глава МВД.

Также министерство хочет направить средства от полученных штрафов за оформленные нарушения правил дорожного движения на повышение зарплат для полицейских. Монастырский пояснил, что увеличение зарплат поможет бороться с коррупцией в правоохранительных органах.