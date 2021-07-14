Печерский районный суд Киева 8 июля утвердил соглашение между прокурором и полковником СБУ Юрием Расюком по делу о покушении на убийство председателя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор суда.

По материалам дела, план умышленного убийство Наумова возник у бывшего замглавы Службы безопасности Дмитрия Нескоромного в мае 2020-го.

Не имея возможности выполнить преступный план лично, ориентировочно в мае 2020 года, Нескоромный, по версии обвинения, встретился на территории Александровской клинической больницы с Расюком, который занимал должность старшего консультанта +7 отдела Штаба АТЦ при СБ Украины. Нескоромный якобы озвучил Расюку свой план и предложил содействие в его реализации. Расюк сразу же согласился.

Нескоромный определил бюджет – 50 тыс. долларов. Расюк должен был подыскать непосредственных исполнителей. Нескоромный выдал 5000 на подготовительные действия - организацию слежки по маршрутам передвижения и местами проживания Наумова.

Расюк привлек своего знакомого, который входил в криминальную среду и имел с ним несколько встреч и телефонных разговоров. В частности, 3 декабря в 2020 примерно в 10:45 в ресторане «Яблоко» по улице за Ивана Мазепы, 11-Б, в Киеве, Расюк предложил нанести телесные повреждения Наумову, в результате которых он попадет в больницу на срок не менее шести месяцев.

Исполнитель согласился и Расюк показал ему публикацию под названием «Схемы» показали элитное семейное имущество председателя внутренней безопасности СБУ», в которой содержались сведения об адресах проживания Наумова, его личном и служебном транспорте, маршрутах передвижения и прочее. Публикация вышла в октябре того года.

Через две недели в том же ресторане исполнитель продемонстрировал Расюку фотоснимки Наумова, сделанные по результатам наблюдения во время его пребывания в продовольственном магазине «КРУГ» в Лабораторном переулке и указывали на наиболее благоприятное место для совершения нападения. Расюк скопировал фото на свой мобильный телефон, чтобы показать их Нескоромному и согласовать место для нападения.

Под конец встречи Расюк уточнил план и дал указание нанести Наумову проникающее повреждение головы от удара кастетом, в результате которого Наумов должен попасть в больницу на длительное время и прекратить присущий ему образ жизни, или вообще умереть.

Впоследствии Нескоромный якобы сообщил, что нападение должно произойти после Нового года и уточнил, что исполнитель получит 30 тыс. долларов.

12 января 2021 вблизи ресторана «Велюр» по улице Льва Толстого исполнителю через знакомого передали 1000 долларов за выполненную работу, а именно за наблюдение за Наумовым, а также в подтверждение, что преступные намерения актуальны и подготовительные действия нужно продолжать.

22 января 2021 примерно в 13:15, Расюк, выполняя функции подстрекателя, находясь вблизи ЖК «PecherSKY», передал исполнителю следующую часть средств в сумме 4000 долларов, которые якобы предварительно получил от Нескоромная.

В этот же день противоправную деятельность прекращено работниками правоохранительных органов. Расюкв взяли под стражу, а Нескоромного объявили в розыск.

В машине Расюка нашли карабин и патроны, которые он возил без разрешения, поэтому дополнительно инкриминировали незаконное ношение оружия и боеприпасов.

11 июня между прокурором и подозреваемым Расюком заключено соглашение о признании виновности. Расюк обязался сотрудничать в раскрытии Нескоромного. Пострадавший Наумов дал свое письменное согласие.

Суд назначил Расюку согласованное наказание - 5 лет лишения свободы с освобождением на испытательный срок 3 года.

До вступления приговора в законную силу Расюку уже изменили меру пресечения на личное обязательство, освободив из-под стражи и обязав прибывать по каждому требованию суда.

Напомним, 27 января бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления – организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.