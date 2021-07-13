Строительные работы на объекте, расположенном на улице Сечевых Стрельцов, 49 («Цветы Украины»), не могут начаться без согласования Министерства культуры. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киевского городского совета, советник Киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец.

«Прежде всего, учитывая заявления министра культуры о ситуации вокруг «Цветов Украины», хочу разъяснить – строительные работы по «Цветам Украины» не могут начаться без согласования Министерства культуры, поскольку этот адрес попадает в исторический ареал», - отметил депутат.

По его словам, в проекте подготовительных работ, который предоставил застройщик, отсутствует демонтаж фасада здания «Цветы Украины» на ул. Сечевых Стрельцов, 49. Относительно этого нарушение отправлена ​​проверка Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева.

«Застройщик заявляет, что у него есть сообщение о начале строительных работ... Далее застройщик заявляет, что частью подготовительных работ является снос фасада здания. В проекте подготовительных работ, предоставленном собственно застройщиком, отсутствует демонтаж фасада здания. По этому нарушению отправлена ​​проверка Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева. Уверен, после проверки будет составлен акт о несоответствии работ проекта и подан иск в суд с целью отменить сообщение о подготовительных работах», - отметил Белоцерковец.

Он также напомнил, что в июне прошлого года вступили в силу законодательные изменения относительно регулирования градостроительной ситуации, которые могут привести к затягиванию решения ситуации со зданием в суде.

«Представляете, сколько времени рассматриваться иск в суде? А все благодаря «супер-реформе», которая вступила в силу в июне 2020 года, в рамках которой были внесены изменения по регулированию градостроительной ситуации. Именно после этого ответственные органы лишили возможности аннулировать сообщения и декларации на основании выявленных нарушений. Ранее застройщик был вынужден обращаться в суд, теперь проверяющие органы, которые реагируют на обращения общины, должны сами идти в суд», - разъяснил Белоцерковец.

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил ранее, что работы по демонтажу здания «Цветы Украины» необходимо немедленно остановить.