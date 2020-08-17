Застройщик взял на себя обязательства убрать лишние этажи на скандальном здании на улице Гончара 17-23. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время подписания меморандума об урегулировании вопросов относительно использования земельного участка по указанному адресу, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Документ подписали представители компании-застройщика, общественные активисты организации «Андреевско-Пейзажная инициатива», руководство Национального заповедника «София Киевская» и мэр столицы.

«Сегодня мы ставим точку в конфликте, который тянется с 2008 года. И я подчеркиваю: изначально позиция столичных властей была однозначной - многоэтажного строительства в охранной зоне ЮНЕСКО - буферной зоне Софии Киевской - не должно быть! Наша ключевая задача - сохранить исторический облик Киева. Да, столица должна развиваться, строиться. Но при этом новые здания не должны искажать архитектурное наследие. И застройщики должны это понимать», - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что немало примеров, когда столичная власть останавливала застройщиков, которые пренебрегали интересами города. В частности, было остановлено строительство гостиницы на Андреевском спуске, снесли также незаконную надстройку на Доме профсоюзов, демонтировали и верхние этажи здания в Десятинном переулке.

«Остановили в 2016 году и это строительство в буферной зоне Софии Киевской на улице Гончара. У нас было много встреч с представителями застройщика с представителями общины, которой я очень благодарен за такую ​​активную позицию, - отметил мэр столицы. - И наконец сегодня мы подписываем меморандум, согласно которому застройщик обязуется снести лишние этажи. - Чтобы здание было не выше 27 метров. Также застройщик должен изменить проект, чтобы он соответствовал всем нормам закона и решением, которые принял Киевсовет», - подчеркнул Кличко.

Обновленный проект, который новый владелец строительства должен предоставить на рассмотрение города, будет готов в ближайшее время. Об этом заявил гендиректор ООО «Инвестиционно-строительная группа» Василий Нахамко.

Как подчеркнула гендиректор Национального заповедника «София Киевская» Неля Куковальская, подписание меморандума позволит сохранить Софию Киевскую в списке культурного наследия ЮНЕСКО.