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Работы по демонтажу здания «Цветы Украины» необходимо немедленно остановить, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Солидарен с позицией общественности», - написал он в Facebook.

«Хотя застройщик отказывается это делать и настаивает на своем, хотел бы обратить внимание, что пока есть сомнения относительно законности градостроительных условий и ограничений - начало любых строительных или демонтажных работ является неправомерным. К тому же остановка должна длиться до решения вопроса о предоставлении охранного статуса, на котором настаивают активисты», - заявил министр.

При этом он напомнил мэру Виталию Кличко и КГГА, что объект находится в историческом ареале Киева.

«Соответственно призываю столичные власти тщательнее подходить к выдаче градостроительных условий и ограничений, а не раздавать их с высотностью, которая абсолютно порочит город», - пишет Ткаченко.

В понедельник, 12 июля, в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить фасад учебно-методического павильона «Цветы Украины».
ForUm

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