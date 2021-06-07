Министерство культуры и информационной политики при поддержке ОГА, мэров исторических городов и национальных заповедников призывают Верховную Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе КГГА.

«Среди подписантов, поддерживающих соответствующие законопроекты, к сожалению, отсутствует фамилия председателя исторического города, который больше всего в этом нуждается. Речь идет о Киеве. Возникает диссонанс, ведь именно Киевский городской председатель Виталий Кличко жалуется, что в столице находится более 3,5 тысячи объектов культурного наследия, около 10% из которых находятся в критическом состоянии и требуют мер для сохранения», - говорится в сообщении.

Предложенные изменения в законодательство делают невозможной хаотичную застройку и коррупцию. Но прозрачная, структурированная система защиты культурного наследия может вызвать неприятие со стороны тех, кто обычно решает вопрос в обход законных интересов государства и общества.

«Несовершенство законодательства в сфере охраны культурного наследия приводит к разрушению и уничтожению уникальных исторических мест и памятников культуры. Сейчас в Украине сложилась такая ситуация, что некоторые застройщики учитывают только собственную выгоду, пренебрегая статусом здания и места его размещения. И чем более выгодный квадратный метр в районе - тем жаднее они становятся. Так и разрушаются исторические объекты, портится архитектурный ансамбль города или региона. Уменьшить количество таких нарушений можно путем законодательных изменений», - отметил министр Александр Ткаченко.

Напомним, в ближайшее время в Верховной Раде Украины будут зарегистрированы законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения разрушения и уничтожения недвижимого культурного наследия (№ 4561) и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за разрушение и уничтожение недвижимого культурного наследия и нарушение традиционного характера среды (№ 4562).

Они предусматривают системный подход к урегулированию вопросов сохранения недвижимого культурного наследия, в частности:

1. Ввести уголовную и усилить административную ответственность за преступления в сфере охраны культурного наследия;

2. Значительно повысить штрафы за разрушение и уничтожение памятников культуры:

для граждан от 850-1 700 грн до 17 тыс. -170 тыс. грн,

для должностных лиц - от 1700-2 250 грн до 170 тыс. грн,

за повторное нарушение для физических лиц - 170 тыс. - 340 тыс. грн,

для юридических лиц - от 1700 - 170 тыс. до 20400 – 1,7 млн грн,

за невыполнение предписания - от 850 - 1700 грн до 1,7 млн грн,

за повторное нарушение для юрлиц - 40 800 – 3,4 млн грн;

3. Расширить круг лиц, которые могут составлять протоколы за нарушение;

4. Уменьшить количество согласований и разрешительных процедур с 25 до 6, автоматически убирает риски злоупотреблений;

5. Создать прозрачные условия для застройщиков и цифровизуваты все процессы в этой сфере;

6. Создать открытый реестр недвижимого культурного наследия;

7. Четко и понятно разграничить полномочия и установить единые правила для всех;

8. Внедрить специальную систему государственного контроля и надзора в сфере охраны культурного наследия;

9. Передать отдельные полномочия в сфере охраны культурного наследия органам местного самоуправления.