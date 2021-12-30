Сотрудники отделения №2 Херсонского районного управления полиции под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры разоблачили должностное лицо одного из медицинских учреждений в хищении бюджетных средств.

По данным облглавка, руководитель одной из больниц наладил схему хищения бюджетных средств, присвоив около 200 тысяч гривен из «ковидного» фонда.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.