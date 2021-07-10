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Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) заявил, что находится в Украине. В то же время в Государственной пограничной службе не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УП.

«Я не советовал бы воспринимать слова и видео отдельных фигур, где они говорят о пребывании в Украине как свершившийся факт, что они находятся на территории Украины», – отметил он.

Представитель ГПСУ добавил, что не может подтвердить или опровергнуть факт пребывания Моргенштерна в Украине, поскольку информацию о пересечении границы третьими лицами разглашать запрещено.

В то же время он подчеркнул, что пограничники действуют в пределах предоставленных им полномочий при пропуске граждан через государственную границу.

В пятницу вечером российский рэпер выложил на своей Instagram странице видео, где вместе с девушкой стоит на поле среди подсолнухов и говорит: «Медовый месяц продолжается, мы в Украине».

Напомним, Министерство культуры и информационной политики включило Алишера Валеева (Моргенштерн) в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. 
ForUm

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