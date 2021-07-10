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Сенат Гаити назначил временным президентом страны своего спикера Жозефа Ламбера вместо убитого Жовенеля Моиза.

Об этом говорится в распространенной резолюции, сообщает Укринформ.

Отмечается, что Ламбер принесет присягу в парламенте. В документе отмечается, что Ламбер будет выполнять функции главы государства до вступления в должность избранного президента 7 февраля 2022.

Сейчас страной руководит исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Он объявил в стране военное положение. Это чрезвычайное положение, которое должно быть введено исполнительной властью, в частности главой государства, с санкции соответствующего государственного органа для его выполнения.

Напомним, в ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны.

В результате нападения 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Его жена получила огнестрельное ранение. Ее отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. Однако позже стало известно, что от полученного ранения она умерла.

 
ForUm

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