Полиция подозревает экс-судью Верховного суда Гаити в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза.
Как сообщает Reuters, правоохранителям выдали ордер на арест подозреваемой.
По данным следствия, она встречалась с некоторыми колумбийскими наемниками, обвиненными в убийстве Моиза.
Тогда Моиз утверждал, что против него планировали госпереворот.
Президента Гаити Жоневеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его частной резиденции. В него выстрелили не менее 12 раз. Первая леди Мартин Моиз была ранена и доставлена в больницу Флориды.
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