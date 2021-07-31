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Полиция подозревает экс-судью Верховного суда Гаити в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза.

Как сообщает Reuters, правоохранителям выдали ордер на арест подозреваемой.

По данным следствия, она встречалась с некоторыми колумбийскими наемниками, обвиненными в убийстве Моиза.

Судью уволили из Верховного суда вместе с другими двумя судьями в феврале 2021 года.

Тогда Моиз утверждал, что против него планировали госпереворот.

Президента Гаити Жоневеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его частной резиденции. В него выстрелили не менее 12 раз. Первая леди Мартин Моиз была ранена и доставлена в больницу Флориды.
ForUm

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