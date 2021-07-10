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Гаити попросили помощи у США и ООН об обеспечении безопасности ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза, на которого напали иностранные наемники, сообщает УНИАН.

Вопрос о помощи подняли в среду во время разговора временного премьер-министра Клода Джозефа и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Джозеф попросил направить войска для безопасности и защиты ключевой инфраструктуры.

Также обратились и о предоставлении сил в Совбез ООН. Вашингтон в военной помощи отказал. Миссия ООН получила письмо и изучает его.

Напомним, в ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны.

В результате нападения 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Его жена получила огнестрельное ранение. Ее отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. Однако позже стало известно, что от полученного ранения она умерла.

 
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