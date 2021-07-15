Полиция Гаити в рамках расследования убийства президента страны Жовенеля Моиза задержала уже 23 подозреваемых.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР и The Guardian

Полиция Гаити также объявила в розыск Джона Джоэла Джозефа, бывшего сенатора парламента страны и противника партии «Тет Кале», к которой принадлежал Моиз.

В опубликованном в YouTube в прошлом году видео Джозеф сравнил Моиза с коронавирусом. Он заявлял, что при президентстве Моиза люди умирали от голода и всплеска насилия.

Полиция разыскивает еще одного человека – Джозефа Феликса Бадио. Ранее он работал в Министерстве юстиции Гаити и присоединился к правительственному подразделению по борьбе с коррупцией в марте 2013 года. Однако позже его уволили после «серьезных нарушений» этических правил.

Третьим подозреваемым стал Родольф Джаар. Он использует псевдоним «Виски» и в 2013 году был приговорен к почти 4 годам заключения. На слушании приговора адвокат Джаара заявил суду, что его клиент был конфиденциальным источником для правительства США в течение нескольких лет до вынесения ему обвинения.

7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. На теле Моиза зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в жену Моиза, но она выжила после нападения.

Моиз занимал пост президента Гаити с февраля 2017 года.

Власти Гаити заявляют, что к убийству их президента причастна группа из 28 человек: 26 колумбийцев и 2 американцев. 17 из них задержали ранее.

Вдова Моиза предположила, что нападение на ее мужа совершили по политическим причинам, в том числе из-за референдума относительно изменений в Конституцию. По ее словам, наемники «хотят убить мечту президента».

Правительство Гаити направило США запрос на развертывание в стране американского военного контингента для защиты важных объектов инфраструктуры на фоне вызванной убийством президента нестабильности.