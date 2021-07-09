За сутки 8 июля в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 396 человек, летальных случаев – 12, выздоровели 885 человек.
За сутки протестирован методом ПЦР 18341 человек, методом ИФА - 7954, экспресс-тестами - 15312.
За все время пандемии в Украине заболели 2240246 человек, выздоровели – 2176110, летальных случаев - 52 572, проведено 11001742 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.
Напомним, за сутки 7 июля в Украине було зафиксировано 617 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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