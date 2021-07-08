В Киеве обнаружили за минувшие сутки 181 больного коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«181 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 215 220», - сообщил Кличко.

Заболели 112 женщин в возрасте от 21 до 74 лет, 65 мужчин в возрасте от 19 до 67 лет. А также 3 девочки от 4 до 12 лет и один мальчик 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных коронавирусом. А также 47 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 154 человека. В общем коронавирус преодолели 206 148 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 52, в Днепровском - 42 и в Дарницком районе - 35 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 7 июля в Украине зафиксировано 617 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.