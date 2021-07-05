В Киеве обнаружили за минувшие сутки 101 больного коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«101 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 2 человека. Всего за период пандемии в городе 5201 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 214 625», - сообщил Кличко.

Заболели 59 женщин в возрасте от 19 до 86 лет, 40 мужчин в возрасте от 21 до 75 лет. А также 2 мальчика 4 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 больных коронавирусом. А также 9 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 86 человек. В общем коронавирус преодолели 205 387 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 40, в Оболонском - 20 и в Подольском районе - 12 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 4 июля в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.