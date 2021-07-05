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За сутки 4 июля в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 333 человека, летальных случаев – 14, выздоровели - 419 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 9889 человек, методом ИФА - 1712, экспресс-тестами - 5750 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2237823 лица, выздоровел - 2171601 человек, летальных случаев - 52 484, проведено 10925065 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.
ForUm

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