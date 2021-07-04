Причиной смерти винничанина после прививки от COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Об этом сообщил Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА в Facebook.

«2 июля в Виннице зарегистрировано неблагоприятное событие после вакцинации. Сообщено о смерти 47-летнего винничанина. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы — причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет», — говорится в сообщении.

По данным электронной амбулаторной карты пациента, хронические заболевания у умершего не зарегистрированы.

В заметке отмечается, что для расследования этого события и установления причин ее возникновения Департаментом здравоохранения и реабилитации принимаются все необходимые меры.

Сейчас смертельный случай расследует региональная группа оперативного реагирования.

«Важно! Вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин», — подчеркнули в департаменте.

2 июля в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Винницкой области умер 47-летний мужчина, которому в этот день сделали прививку от COVID-19 вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

Вакцина разработки Pfizer и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС. Ее эффективность в предотвращении COVID-19 через семь дней после дводозовой вакцинации оценивается в 95%. По данным BioNTech, эффективность препарата через две недели после введения второй дозы еще выше — 97%.