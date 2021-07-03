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В Винницкой области после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. У остальных людей, получивших прививку из этого флакона вакцины, проблем со здоровьем не обнаружили.

«2 июля в 18:02 зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Соответствующая информация поступила в Государственный экспертный центр Минздрава Украины», - заявили в министерстве.

По данным Минздрава, прививку мужчине сделала мобильная бригада в 13:45. В течение часа после прививки у него не зафиксировали побочных эффектов

«В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины», - рассказали в Минздраве.

Департамент здравоохранения Винницкой области сообщил, что мужчина получил прививку вакциной Comirnaty от Pfizer / BioNTech. «У 5 других лиц, которые прививались из одного флакона с умершим, - состояние удовлетворительное», - добавили в министерстве.

Как отметили в Минздраве, случай смерти зарегистрировали как неблагоприятное событие после иммунизации, потому что он произошел в течение 30 дней после прививки, и теперь его будет расследовать Региональная группа оперативного реагирования.

Напомним, в Украине могут начать вакцинировать от COVID-19 третьей дозой.
ForUm

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