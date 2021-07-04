Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил сборную Англии с победой над сборной Украины и выходом в полуфинал чемпионата Европы — 2020.
«Великолепная игра сборной Англии. Мы все болеем за вас в полуфинале. Верните футбол домой (отсылка к песне Three Lions, где поется football’s coming home — „футбол возвращается домой“) — ред)», — написал Джонсон в Twitter.
Cборная Англии разгромила сборную Украины в четвертьфинальном матче Евро-2020 со счетом 4:0.
В полуфинале Англия сыграет с Данией 7 июля.
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